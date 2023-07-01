بريطانيا تعتزم الاتفاق مع إيطاليا لوقف تدفق المهاجرين

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ذكرت صحيفة «تليغراف»، يوم الجمعة، أن رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك يعتزم إبرام اتفاق مشترك مع إيطاليا لوقف تدفق المهاجرين عبر البحر المتوسط وإعادتهم إلى شمال أفريقيا.

وقالت الصحيفة إن سوناك أرسل سكرتير مجلس الوزراء ورئيس جهاز الخدمة المدنية سيمون كيس إلى إيطاليا منتصف حزيران لعقد اجتماعات على مدى يومين مع كبار المسؤولين بالحكومة الإيطالية للعمل على اتفاق.

وأكد مصدر حكومي مطلع لوكالة «رويترز» للأنباء أن كيس كان في إيطاليا دون ذكر أي تفاصيل أخرى.

ونقلت صحيفة «تليغراف» عن مصدر حكومي قوله «إذا كنا نريد النجاح في معالجة قضية الهجرة غير الشرعية فعلينا التعامل مع القضية من المصدر وكذلك التركيز على القوارب الصغيرة».

ولم يرد مكتب سوناك والحكومة الإيطالية بعد على طلب من وكالة «رويترز» للتعليق.