موفد البابا فرنسيس يختتم زيارته الى موسكو

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أعلن الكرسي الرسولي انتهاء مهمة الكاردينال ماتيو زوبي، موفد البابا فرنسيس إلى موسكو لتحديد "المبادرات الإنسانية التي يمكن أن تفتح مسارات لتحقيق السلام بشأن الأزمة الأوكرانية"، وفق وكالة "روسيا اليوم".

وأورد بيان للفاتيكان أن البابا "سيتم إطلاعه على نتائج الزيارة في ضوء الخطوات الإضافية التي يجب اتخاذها، سواء على المستوى الإنساني أو في البحث عن سبل السلام".

والتقى الكاردينال زوبي، وهو رئيس مجلس أساقفة إيطاليا بطريرك موسكو وسائر روسيا كيريل، في اجتماع يعتبر الأول من نوعه مع ممثل عن البابا منذ بداية الأزمة الأوكرانية.

وأكد الطرفان، بحسب البيان، خلال اللقاء "الدور الذي ينبغي أن تلعبه الأديان لصالح السلام والعدالة، مع التشديد على أهمية توحيد القوى للحيلولة دون نشوب أي صراع على نطاق واسع".