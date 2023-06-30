روسيا تنهي مشاركتها في اتفاقية بودابست

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ينهي انسحاب روسيا من معاهدة القوات المسلحة التقليدية في أوروبا تلقائيا مشاركتها في اتفاقية بودابست، حول أقصى مستويات لوجود الأسلحة والمعدات التقليدية ل6 دول سابقة في حلف وارسو، وفق وكالة "روسيا اليوم".

أعلن عن ذلك رئيس الوفد الروسي قسطنطين غافريلوف، في محادثات فيينا حول قضايا الأمن العسكري ومراقبة التسلح، وقال: "ترتبط اتفاقية بودابست ارتباطا وثيقا بمعاهدة القوات المسلحة التقليدية في أوروبا، ولا يمكن أن تقوم بتنفيذها إلا الدول الأطراف في المعاهدة. وهي تفقد القوة بالنسبة لروسيا على وجه التحديد بعد انسحابها من معاهدة القوات المسلحة التقليدية في أوروبا. وهذا الظرف، يعفي روسيا من الحاجة إلى تنفيذ إجراءات منفصلة ضرورية للانسحاب تحديدا من اتفاقية بودابست، وبالذات ضرورة سرد أسباب هذه الخطوة".

يشار إلى أن "روسيا ستتوقف عن كونها طرفا في هذه الاتفاقية اعتبارا من 7 تشرين الثاني المقبل".