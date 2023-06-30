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مع انتهاء موسم الحج...الآلاف يغادرون مكة المكرمة

30
JUNE
2023
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بدأ عشرات آلاف الحجاج الجمعة مغادرة مدينة مكة المكرمة بعدما أتموا مناسك الحج في أجواء شديدة الحرارة، على ما أفاد صحافي في وكالة "فرانس برس".

وشارك أكثر من 1,8 مليون حاج من 160 دولة هذا العام في موسم الحج، أحد أركان الإسلام الخمسة وأحد أكبر التجمعات الدينية في العالم. وهو أكبر موسم حج منذ تفشي جائحة كوفيد-19 التي أجبرت السلطات السعودية على الحد من أعداد الحجاج لثلاث سنوات.

والجمعة، أتم عشرات الآلاف من الحجاج اليوم الثالث من شعيرة رمي الجمرات في منى، قبل أن يستقلوا حافلات نحو المسجد الحرام في مكة المكرمة لأداء "طواف الوداع".

وفيما كان ينتظر وسط آلاف الحجاج لإلقاء الجمرات في أجواء حارة وخانقة، قال السائق التونسي محمد البشير (47 عاما) "أنا سعيد للغاية لانتهائي من أداء الحج بسلامة"، قبل أن يصب الماء على زميليه لتخفيف أثر الحرارة عليهما.

وفاضت شوارع مكة بحافلات تقل آلاف الحجاج المغادرين فيما ترجل آخرون تحت مظلات ملونة للوقاية من الشمس والحرارة التي بلغت 44 درجة مئوية الجمعة.

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