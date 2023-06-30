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وفاة شقيقة مارتن لوثر كينغ عن 95 عاما

30
JUNE
2023
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قال مركز كينغ إن الناشطة البارزة كريستين كينغ فارس، شقيقة بطل الحقوق المدنية الأميركي الراحل مارتن لوثر كينغ، توفيت الخميس عن 95 عاما.
 
قال مركز كينغ إن فارس، التي كانت عضوا مؤسسا في مجلس إدارته، توفيت في سلام وسط عائلتها بمدينة أتلانتا بولاية جورجيا.
 
وشاركت فارس في أحداث تاريخية لحركة الحقوق المدنية مثل مسيرة عام 1965 بين مدينتي سلما ومونتغمري بولاية ألاباما ومسيرة رفض الخوف في مسيسبي عام 1966.
 
واغتيل مارتن لوثر كينغ في ممفيس بولاية تنيسي على يد جيمس إيرل راي عام 1968. وفي العام نفسه، اشتركت فارس مع أرملته كوريتا سكوت كينغ في تأسيس مركز كينغ للتغيير الاجتماعي السلمي في أتلانتا.
 
وُلدت ويلي كريستين كينغ في 11 سبتمبر عام 1927 في أتلانتا، وحصلت على درجة البكالوريوس في الاقتصاد من كلية سبيلمان عام 1948 ثم التحقت بجامعة كولومبيا بنيويورك، حيث حصلت على درجتي ماجستير في التعليم.
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