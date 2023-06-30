واشنطن تبيع تايوان معدات عسكرية بـ440 مليون دولار

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أعلنت الولايات المتحدة، أمس الخميس، بيع ذخيرة وقطع غيار عسكرية لتايوان مقابل 440 مليون دولار، وذلك في إطار دعمها للجزيرة ذاتية الحكم التي تعتبرها الصين جزءا من أراضيها.

وأعلنت وزارة الخارجية الأميركية، في إخطار للكونغرس، بيعها ذخيرة لمدافع من عيار 30 ملم إلى تايوان مقابل 332.2 مليون دولار، وقطع غيار أسلحة وآليات عسكرية مقابل 108 ملايين.

وعملية البيع هذه ذات الحجم المتواضع، لا توسع نطاق الأسلحة الأميركية المسلمة إلى تايوان، لكنها تأتي في وقت تحاول واشنطن وبكين تحقيق استقرار في علاقاتهما المتوترة.

يحق للكونغرس الأميركي رفض عملية بيع الأسلحة هذه، لكن احتمالا مماثلا بعيد الاحتمال، في وقت يضغط معظم البرلمانيين على الولايات المتحدة لزيادة دعمها العسكري لتايوان في مواجهة الصين.

وكان وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن أجرى زيارة نادرة لبكين في منتصف يونيو، تمسك خلالها الجانبان بموقفيهما في ما يتعلق بتايوان، لكنهما أملا في الوقت نفسه بالحفاظ على التواصل لمنع تحول التوترات إلى مواجهة مسلحة.

وكانت وزارة الخارجية الأميركية أكدت، في وقت سابق من هذا الأسبوع، أن زيارة وفد مجلس النواب الأميركي لجزيرة تايوان لا تعني تغييرا في سياسات الولايات المتحدة تجاه تايوان.