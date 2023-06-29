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ثاني مدينة في فرنسا تفرض حظر تجول ليليا بسبب أعمال الشغب

29
JUNE
2023
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فرضت سلطات مدينة كومبيين الفرنسية شمال البلاد، حظر تجول ليليا على القصر دون سن 16 عاما والقصر غير المصحوبين بذويهم حتى يوم الاثنين، بعد أعمال الشغب بسبب مقتل مراهق على يد الشرطة. كما ذكرت وكالة "فرنس برس".

وذكرت وسائل إعلام فرنسية، نقلا عن مكتب رئيس بلدية المدينة، أن "مدينة كومبيين فرضت حظر تجول ليليا حتى يوم الاثنين".
وأوضحت سلطات المدينة أن "كومبيين في مقاطعة وايز أيضا، فرضت حظر تجول يوم الخميس من الساعة العاشرة مساء وحتى السادسة صباحا حتى صباح الاثنين للقصر تحت سن 16 ما لم يكن برفقة أحد الوالدين أو الوصي القانوني".
كما أعلنت في وقت سابق، سلطات مدينة كلامارت، الواقعة جنوب غرب ضواحي باريس، حيث اندلعت أعمال شغب، فرض حظر تجول ليلي حتى يوم الاثنين.

وتشهد العديد من المدن الفرنسية احتجاجات واسعة واشتباكات مع عناصر الأمن على خلفية قتل الشرطة لفتى فرنسي من أصول جزائرية في مدينة نانتير.

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