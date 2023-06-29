طفل أميركي قُتل على يد والدته وزوجها؟ إصابات وكسور وكدمات!

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أكدت خبيرة طبية خلال جلسة محكمة إن أم وزوجها ارتكبا "اعتداءات جسدية متكررة" على طفلهما البالغ من العمر 10 أشهر، والذي كانا يصفانه بـ "الطفل الشيطان".

وقالت الدكتورة سارة ديكسون إنه "ليس من الممكن أن تكون كسور الضلع والكدمات المتعددة والإصابات الداخلية التي عانى منها جاكوب كراوتش ناجمة عن الأنشطة اليومية التي كان يمارسها الطفل الصغير مثل اللعب، بل هي إصابات متعمّدة".

وأُعلن عن وفاة جاكوب في سريره في منزله في ديربيشاير في 30 كانون الأول 2020 ، وتوفي بسبب التهاب الصفاق - وهو التهاب في بطانة أعضاء البطن ناتج عن انثقاب الأمعاء الرضحي.

كما أنه كان مصاباً بـ 39 كسرًا في ضلوعه و 19 كدمة واضحة وقت وفاته.

بدورها نكرت الوالدة جيما بارتون ، 33 عامًا ، والتي بكت في المحكمة كدليل ، وكريغ كراوتش ، 39 عامًا ، اتهامات القتل وقسوة الأطفال، وفق ما نقل موقع دايلي ميل.

وقال استشارية طب الأطفال الدكتور ديكسون ، أثناء تقديم الأدلة في محكمة ديربي كراون يوم الأربعاء: "عانى جاكوب من انتهاكات جسدية متكررة على مدى ستة أشهر مما أدى إلى كدمات في الوجه والجسم والعديد من الضلوع."

وأضافت: "في رأيي ، العديد من الكدمات التي كانت موجودة وقت الوفاة هي إصابات، وبعد أن عُرف أنه بحالة جيدة في 29 كانون الأول ، أصيب جاكوب بصدمة شديدة في البطن ، وثقب أمعائه وتسبب في نزيف داخلي".