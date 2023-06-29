تفاصيل ما قبل التمرّد وبعده...يرويها قائد “فاغنر”

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أكّد قائد “فاغنر” يفغيني بريغوجين أن “أي مقاتل من مجموعتنا لم يرغب التوقيع مع وزارة الدفاع الروسية لعلمهم مسبقاً من سير العملية العسكرية وأنّهم سيخسرون قدراتهم”، موضحاً أن “عدد من وقّع لا يتعدى 2%. ونحن كنّا دائماً ضد العمل تحت لواء وزارة الدفاع”.

وشرح بعض التفاصيل قبل إعلان التمرّد، مشيراً إلى أن “المجموعة استهدفت بضربة صاروخية وبسلاح المروحيات بالرغم من أننا لم نقم بأي مقاومة. وقتل حوالي 30 شخصاً من مجموعتنا وأصيب آخرون. توجّهت برسالة حول عدم نيتنا القيام بأعمال عدائية وأننا لن نرد إلا في حالة استهدافنا”.

وتابع: “عملية التمرّد استمرت 24 ساعة وقافلتنا الأولى توجّهت إلى روستوف والأخرى نحو موسكو. وخلال هذا اليوم، قطعت قافلتنا 780 كلم ولم نقتل أي جندي على الأرض”.

وأسف قائد “فاغنر” لاضطرار المجمومة خلال التمرّد “توجيه ضربات لسلاح الجو الذي ألقى القنابل وأطلق الصواريخ علينا. وصلنا لمشارف موسكو خلال التمرّد وكانت تفصلنا عنها 200 والقليل من الكيلومترات. أغلقنا كافة المباني العسكرية على الطريق نحو موسكو خلال التمرّد”.

وأردف: “الخسائر البشرية خلال عملية سيرنا نحو موسكو وصلت لعسكريين ممن انضم إلينا وعدد من الجرحى من قواتنا. توقّفنا عن التمرّد في اللحظة التي أصبح فيها من الواضح أن الكثير من الدماء ستُراق. اكتفينا بعرض قوّتنا ولم يكن لدينا هدف للإطاحة بالحكومة الحالية أو الرئيس. نحن أردنا العدالة فقط”.

وقال: “الرئيس البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو مد يده إلينا واقترح إيجاد حل لعمل مجموعتنا في المستقبل”.

ولفت أيضاً إلى أن المجموعة تنفّذ العديد من المهام لمصلحة روسيا، بالإضافة إلى مهام في أفريقيا والدول العربية ومناطق مختلفة في العالم”، وقال: “حقّقنا نتائج جيدة في أوكرانيا ونفّذنا مهام جدّية للغاية”، معتبراً أن قوّاته “تعتبر الأكثر خبرة في روسيا وقد تكون الأكثر في العالم”.