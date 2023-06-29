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ثاني "زلة لسان" خلال 24 ساعة.. بايدن: بوتين يخسر الحرب "في العراق"

29
JUNE
2023
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"زلة لسان" جديدة رصدتها الكاميرات للرئيس الأميركي جو بايدن، عندما قال إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين "يخسر الحرب في العراق" عندما كان يقصد قول أوكرانيا.
 
في "خطأ كارثي"، قال الرئيس الأميركي جو بايدن، الأربعاء، إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين "يخسر الحرب في العراق" في حديثه إلى الصحفيين لفترة وجيزة قبل مغادرته البيت الأبيض في رحلة إلى شيكاغو.
 
وسُئل بايدن عما إذا كان بوتين قد أضعفته محاولة التمرد الأخيرة التي قادها قائد مجموعة فاغنر.
 
قال بايدن: "من الصعب التكهن بذلك حقا. لكن من الواضح أنه يخسر الحرب في العراق. إنه يخسر الحرب في الداخل وأصبح منبوذا إلى حد ما في جميع أنحاء العالم".
 
كانت هذه ثاني "زلة لسان" خلال 24 ساعة.
 
ليلة الثلاثاء، صحح بايدن نفسه عندما أشار إلى الصين عندما كان يقصد الهند، التي زار رئيس وزرائها ناريندرا مودي البيت الأبيض قبل أسبوع.
 
وقال بايدن: "ربما رأيت صديقي المفضل الجديد، رئيس وزراء دولة هي الآن الأكبر في العالم، الصين، أعني، عفوا، الهند".
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