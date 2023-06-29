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بولندا تعتزم شراء أنظمة باتريوت متطورة للدفاع الجوي بقيمة 15 مليار دولار

29
JUNE
2023
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تعتزم بولندا شراء أنظمة دفاع جوي صاروخي "باتريوت" متطورة تصل قيمتها إلى نحو 15 مليار دولار في صفقة أعلن البنتاغون عنها الأربعاء. 
      
وأفادت وكالة التعاون الأمني الدفاعي في وزارة الدفاع الأميركية بأن الصفقة تشمل ما يصل إلى 48 منصة إطلاق باتريوت "باك-3" و644 صاروخ "باك-3 ام اس اي"، إلى جانب رادارات ومكونات أخرى. 
      
وأعلنت الوكالة أن وزارة الخارجية التي تملك سلطة على صفقات تصدير الأسلحة الأميركية وافقت على عملية البيع التي ستوفر لوارسو بعضا من أنظمة الدفاع الجوي الأكثر تقدما. 
     
وأشارت الوكالة في بيان، إلى أن "الصفقة المقترحة ستحسن القدرات الدفاعية الصاروخية لبولندا وتسهم في أهدافها العسكرية المتمثلة في تحديث القدرات مع تعزيز التشغيل البيني أكثر مع الولايات المتحدة وحلفاء آخرين". 
      
وصُممت أنظمة باتريوت للاستخدام ضد الصواريخ والطائرات المقاتلة عالية السرعة. 
      
وتسعى الدول الأعضاء في حلف شمال الأطلسي في أوروبا الشرقية مثل بولندا إلى تعزيز قدراتها الدفاعية منذ غزو روسيا لأوكرانيا في شباط من العام الماضي. 
      
وأثبتت صواريخ باتريوت فعاليتها العالية في حماية أجواء أوكرانيا من الهجمات الجوية الروسية، كما أنها نجحت في إسقاط صواريخ بالستية تكتيكية وصواريخ فرط صوتية روسية.

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