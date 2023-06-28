روسيا تورد شحنة جديدة من نفطها إلى باكستان

A + A -

ذكرت وسائل إعلام باكستانية، أن روسيا وردت شحنة ثانية من نفطها الخام بحجم 55000 طن إلى باكستان، ولفتت إلى أنه الدفعة شحنت إلى ميناء كراتشي الباكستاني.

وأفادت صحيفة “ديلي باكستان”، اليوم الثلاثاء، بأن النفط الروسي شحن بواسطة الناقلة كليدي نوبل وجاءت بحسب اتفاق بين باكستان وروسيا.

وقبل ذلك في 11 يونيو الجاري، تسلمت باكستان الدفعة الأولى من موارد الطاقة الروسية، وبلغ حجم الشحنة 45 ألف طن.

وفي يناير الماضي، توصل ممثلو حكومتي باكستان وروسيا إلى اتفاق بشأن توريد النفط الروسي، وتم الاتفاق على قضايا الخدمات اللوجستية والتأمين والمدفوعات وحجم الصادرات.

وفي إطار خطة لباكستان حول أمن الطاقة، فسيتم استيراد النفط والغاز الطبيعي المسال وغاز الأنابيب وأنواع أخرى من الوقود من روسيا. وتتوقع إسلام آباد أن تلبي الواردات من روسيا ما يصل إلى 35% من احتياجات باكستان النفطية في المستقبل.