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بعد اتهامه باغتصابها.. ترامب يقاضي الكاتبة إي جين كارول بتهمة التشهير

28
JUNE
2023
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رفع الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب دعوى قضائية ضد الكاتبة إي جين كارول يتهمها فيها بالتشهير به، بعد أسابيع من مثوله أمام هيئة المحلفين في دعوى اغتصابها.
 
وقدم ترامب ليلة الثلاثاء دعوى مضادة، يتهم فيها كارول بالإساءة لسمعته من خلال اتهامه علنا بالاغتصاب، خلال ظهورها في 10 مايو على قناة "CNN" الأمريكية، على الرغم من استنتاج المحلفين في اليوم السابق أن أفعاله خلال الاعتداء المزعوم عام 1996 لم تصل إلى هذا الحد.
 
ووفقا لعريضة الشكاية، فإن سمعة ترامب "تعرضت لضرر كبير، أدى بدوره إلى قدر هائل من الأضرار التي لحقت نتيجة لذلك".
 
ووجدت هيئة محلفين مؤلفة من 6 رجال و3 نساء، الشهر الماضي، أن ترامب مسؤول عن الاعتداء الجنسي وليس عن الاغتصاب، قبل منح كارول 5 ملايين دولار كتعويض.
 
ويواجه ترامب عددا من الدعاوى القضائية الأخرى، من بينها أكثر من 20 اتهاما يتعلق بدفع أموال لشراء صمت ممثلة أفلام إباحية، والتحقيق في دوره المزعوم في إثارة أعمال شغب في الكونغرس الأمريكي في السادس من يناير عام 2021.
روسيا اليوم
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