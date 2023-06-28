زلزال بقوة 6.2 درجة بمقياس ريختر في شمال اليابان

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أفادت إدارة الأرصاد الجوية اليابانية برصد زلزال بقوة 6.2 درجة بمقياس ريختر في شمال البلاد.

وتشير بيانات الإدارة إلى أن الزلزال تم رصده صباح الأربعاء بالقرب من السواحل الجنوبية لجزيرة هوكايدو في شمال البلاد.

وكانت بؤرة الزلزال بعمق 480 كيلومترا تحت قاع المحيط.

ولم ترد أي معلومات عن وقوع دمار أو إصابات بنتيجة الزلزال. كما لم يصدر أي إنذار بشأن احتمال موجات التسونامي في المنطقة.

وفي وقت سابق، تم تسجيل هزة أرضية بقوة 5.8 درجة بمقياس ريختر قبالة الساحل الشمالي لجزيرة هوكايدو اليابانية، فجر السبت الماضي.