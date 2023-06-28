"أنا روسي".. فيديو رقص وغناء شباب روسيا رسالة قوية للغرب

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وسط الأنباء "السلبية" التي تحيط بالحرب في أوكرانيا، سجل عدد من "شباب روسيا" لقطة صبت في مصلحة الكرملين في فيديو وطني لفت انتباه الغرب.

وانتشر في الأيام الأخيرة فيديو لعدد من الشبان والشابات، وهم يغنون ويرقصون بشغف، على وقع أغنية "أنا روسي".

وتعتبر "أنا روسي" من أنجح الأغاني التي صدرت خلال العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا، وتم إصدارها في يوليو 2022، قبل أقل من عام.

المغني الشاب "شامان" صاحب الأغنية يقول في أغنيته: "أنا روسي، سأستمر حتى النهاية.. أنا روسي، دمي من دم أبي.. أنا روسي، وأنا محظوظ لذلك.. أنا روسي، نكاية بالعالم".

وانتشر فيديو الشباب الروسي وهو يغني بحماس أغنية "أنا روسي"، والتي اعتبرها ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي، علامة على وحدة الجيل الشاب في روسيا خلف حكومة بلادهم.

كما علق عدد من الناشطين على اختلاف الشبان في روسيا عن دولة مثل أميركا، من ناحية المنظر الأنيق، وغياب أي ممن يعانون من البدانة أو السمنة المفرطة، الداء الذي يصيب الشباب الأميركي بنسبة 41 بالمئة، وفقا لآخر الدراسات.