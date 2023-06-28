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مسلحون يخطفون 14 موظفا في الشرطة!

28
JUNE
2023
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اختطف مسلحون 14 موظفا إداريا في قوة الشرطة في ولاية تشياباس، في جنوب المكسيك، الثلاثاء أثناء سفرهم على أحد الطرقات السريعة، وفق ما أعلنت السلطات.

وأفادت السلطات الأمنية في الولاية، في بيان، أن قوات الأمن أطلقت "عملية بحث عن 14 رجلا من عناصر المنشأة التابعة للشرطة" الذين خُطفوا على أيدي مسلحين.

ووفقا للتقارير، فقد وقع الحادث على الطريق السريع الرابط بين بلدة أوكوزوكووتلا وعاصمة الولاية توستلا غوتييرز، على بعد حوالي 700 كيلومتر إلى الجنوب الغربي من مكسيكو.

وأظهرت تسجيلات مصوّرة نشرت على الإنترنت، ومازالت النيابة تحاول التحقق من صحتها، عددا من الأشخاص يحملون أسلحة نارية ويرتدون سترات مضادة للرصاص قرب 3 شاحنات على الأقل قطعت الطريق السريع.

وذكرت صحيفة "ريفورما" بأن المسلحين أوقفوا مركبة كانت تنقل موظفين في الشرطة وانتزعوا منهم هواتفهم النقالة وطلبوا منهم الاستلقاء على الأرض.

وأفادت بأن المسلحين أطلقوا سراح النساء ضمن المجموعة لكنهم احتجزوا الرجال.

ومؤخرا، ازدادت المواجهات بين المجرمين وعناصر إنفاذ القانون في أوكوزوكووتلا، علما بأن المنطقة تعد نقطة عبور معروفة للمهاجرين وتجار المخدرات.

يشار إلى أن المكسيك سجّلت أكثر من 350 ألف عملية قتل ونحو 110 ألف حالة اختفاء نُسب معظمها إلى منظمات إجرامية منذ أطلق الجيش هجوما مثيرا للجدل لمكافحة المخدرات أواخر 2006.

 

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