رئيس بيلاروسيا: التوتر بين فاغنر والجيش الروسي لم يُعالج كما يجب

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رأى الرئيس البيلاروسي الكسندر لوكاشينكو أن التوتر الذي كان قائما منذ فترة بين الجيش الروسي ومجموعة فاغنر المسلحة التي نفذت تمردا في روسيا خلال عطلة نهاية الأسبوع، لم يُعالج كما يجب.

وأكد لوكاشينو في تصريحات نقلتها “وكالة الصحافة الفرنسية” عن وكالة الأنباء الرسمية “بيلتا”: “تجاهلنا المشكلة واعتبرنا أنها ستختفي من تلقاء ذاتها لكن الأمر لم يحصل.. لا أبطال في هذه الحالة”.

وقال لوكاشينكو: “موقفي (هو التالي): إذا انهارت روسيا، سنبقى تحت الأنقاض وسنموت جميعاً”، وذلك لتبرير المساعدة التي اقترحها على الكرملين لتسوية الأزمة مع فاغنر.

كذلك، أكد الرئيس البيلاروسي، أنّه أمر جيشه بـ”الاستعداد للقتال” عندما اندلع تمرّد فاغنر في روسيا.

وقال “أعطيت الأوامر للجيش كي يكون جاهزاً تماماً للقتال”.