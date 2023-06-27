بوتين يضع قوات "فاغنر" أمام 3 خيارات

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وضع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، مقاتلي وقادة مجموعة "فاغنر" العسكرية الخاصة أمام 3 خيارات وذلك بعد محاولة التمرد الفاشلة.

وقال بوتين في خطاب ألقاه مساء اليوم الاثنين: "اليوم لديكم الفرصة لمواصلة خدمة روسيا من خلال توقيع عقد مع وزارة الدفاع أو غيرها من وكالات إنفاذ القانون، أو العودة إلى عائلاتكم وأصدقائكم".

كما طرح بوتين على الراغبين المغادرة إلى بيلاروس، مؤكدا أنه "سيتم الوفاء بالوعد الذي قطعه. أكرر، الخيار لكم، لكنني متأكد من أنه سيكون اختيار المحاربين الروس الذين أدركوا خطأهم المأساوي".

كما أعرب بوتين عن شكره لمقاتلي وقادة مجموعة "فاغنر"، "الذين اتخذوا القرار الصحيح الوحيد - لم يسمحوا بسفك الدماء بين الأشقاء، وتوقفوا عند الخط الأخير".