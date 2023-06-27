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تسجيل صوتي يفضح ترامب.. احتفظ بوثيقة سرية "خطيرة"

27
JUNE
2023
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كشفت شبكة "سي إن إن" الأميركية، الإثنين، النقاب عن تسجيل صوتي لاجتماع عقده الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب في عام 2021 وأقر خلاله بأنه يحتفظ بوثيقة سرية لوزارة الدفاع (البنتاغون) بشأن هجوم محتمل على إيران.
 
وبثت الشبكة الأميركية التسجيل في برنامج "أندرسون كوبر 360"، وتضمن تفاصيل جديدة من المحادثة التي تعد جزءا مهما من الأدلة في لائحة الاتهام الموجهة ضد ترامب بسبب سوء تعامله مع المعلومات السرية، بما في ذلك اللحظة التي يبدو فيها ترامب يشير إلى احتفاظه بوثيقة سرية عن خطة محتملة لمهاجمة إيران.
 
وقال ترامب في التسجيل: "هذه هي الأوراق"، بينما كان يناقش خطط الهجوم.
 
وفي التسجيل الصوتي الذي مدته دقيقتان، مازح ترامب ومساعدوه أيضا بشأن رسائل البريد الإلكتروني لهيلاري كلينتون بعد أن قال الرئيس السابق إن الوثيقة كانت "معلومات سرية"، حيث قال شخص لترامب: "هيلاري كانت ستطبع ذلك"، ورد دونالد ترامب: "لا، كانت سترسلها إلى أنتوني وينر"، في إشارة إلى عضو الكونغرس الديمقراطي السابق، مما أثار الضحك.
 
وكان مكتب التحقيقات الفيدرالي أجرى تحقيقات مع كلينتون بشأن تعاملها مع المعلومات السرية في الأيام، التي سبقت انتخابات عام 2016 التي خسرتها أمام ترامب.
 
يذكر أن تصريحات ترامب خلال التسجيل الصوتي، يمكن أن تقوض المزاعم التي قالها في مقابلة مع شبكة "فوكس نيوز"، الأسبوع الماضي، بأنه ليس لديه أي وثائق سرية.
 
وكان الرئيس الأميركي السابق قال، في وقت سابق من هذا الشهر، إنه غير مذنب في 37 تهمة تتعلق بسوء التعامل المزعوم مع وثائق سرية.
 
وكان التسجيل الصوتي من مقابلة أجراها ترامب في يوليو 2021 في منتجعه في بيدمينستر للأشخاص الذين يعملون على مذكرات مارك ميدوز كبير موظفي البيت الأبيض السابق في فترة ترامب، وقالت لائحة الاتهام إن الحاضرين عُرض عليهم معلومات سرية بشأن خطة الهجوم على إيران.
 
وفي المقابل، قال المتحدث باسم حملة ترامب، ستيفن تشيونغ، في بيان إن "التسجيل الصوتي يثبت، مرة أخرى، أن الرئيس ترامب لم يرتكب أي خطأ على الإطلاق".
 
ماذا قال ترامب خلال عن الوثيقة السرية بالتفاصيل؟
 
بدأ التسجيل بزعم ترامب: "هؤلاء مرضى سيئون"، بينما ادعى شخص آخر يتحدث معه يبدو أنه أحد مساعديه أنه كان هناك "انقلابا" ضد ترامب.
التسجيل الصوتي يوضح أن هناك أوراقًا مختلطة، حيث يخبر ترامب الحاضرين أن لديه مثالًا لإظهاره.
"قال إنني أريد مهاجمة إيران، أليس هذا مذهلاً؟" يقول ترامب كما يمكن سماع صوت خلط الأوراق. "لدي كومة كبيرة من الأوراق، ظهر هذا الشيء للتو. ينظر. كان هذا هو. قدموا لي هذا - هذا غير قابل للنشر لكن - قدموا لي هذا".
يتابع ترامب "هذا ما قام به الجيش وأعطاه لي"، قبل أن يشير إلى أن الوثيقة ظلت سرية.
يقول ترامب: "كان بإمكاني رفع السرية عن ذلك بصفتي رئيسًا". "الآن لا أستطيع، كما تعلمون، لكن هذا لا يزال سرا".
 
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