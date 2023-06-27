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الخارجية الروسية: الغرب يحوّل الأزمة في أوكرانيا إلى عالمية

27
JUNE
2023
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ذكرت وزارة الخارجية الروسية عقب اجتماع لها، اليوم الاثنين، أن الأزمة الأوكرانية اكتسبت بعدا جيوسياسيا عالميا من خلال جهود الولايات المتحدة وبريطانيا وحلفائهما في دعم نظام كييف.
جاء ذلك عقب اجتماع وزارة الخارجية الروسية الذي عقد، اليوم الاثنين، برئاسة وزير الخارجية سيرغي لافروف.

وأوضحت الخارجية الروسية: “لقد تولى الأنجلوساكسون دور المقر والمورد إلى الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي، للأسلحة والاستخبارات وتسميات الأهداف لشن ضربات منهجية ضد أهداف مدنية ومدنيين في روسيا، ومن خلال جهود واشنطن ولندن وتوابعهما، اكتسبت الأزمة بعدا جيوسياسيا عالميا، وتجلت ليس فقط في أوروبا والولايات المتحدة ولكن أيضا في مناطق أخرى بما في ذلك الشرق الأوسط وإفريقيا وأمريكا اللاتينية والقطب الشمالي “.

وشددت الخارجية على أن العلاقات الدولية الحالية تتسم بدرجة عالية من الصراع “في وسط حرب هجينة شنها الغرب الجماعي ضد روسيا”.

وأشارت الوزارة إلى أن الغرب اختار أوكرانيا كنقطة انطلاق وأداة ضد روسيا “لترسيخ نظام النازيين الجدد في كييف وتحويل أوكرانيا إلى خلية إرهابية دولية جديدة”.

كما أضافت أن “الغرب الجماعي يضحي من أجل طموحاته الاستعمارية بآفاق التعاون العالمي “.

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