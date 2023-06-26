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طوكيو ممتعضة من إعلان موسكو الـ3 من سبتمبر عيداً للنصر على اليابان

26
JUNE
2023
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أعربت طوكيو عن امتعاضها من إقرار موسكو الـ3 من سبتمبر من كل عام عيدا للنصر على اليابان، وانتهاء الحرب العالمية الثانية.

وقال الأمين العام للحكومة اليابانية، هيروكازو ماتسونو، إن هذا القانون الذي تم اعتماده في روسيا، يمكن أن يثير المشاعر المعادية لليابان في روسيا ومعاداة اليابان.

وأضاف: “علمنا أن مثل هذا القانون قد تم تمريره، ولفتنا انتباه روسيا باستمرار إلى موقف بلادنا تجاه الحرب الماضية. من شأن هذا القانون إثارة المشاعر المعادية لليابان بين الشعب أوساط الروسي، وتأجيج المشاعر المعادية لروسيا لدى الشعب الياباني”.

وأشار إلى أن هذا الأمر بالغ الأهمية وأن اليابان أعربت يوم 23 يونيو عبر القنوات الدبلوماسية عن موقفها ودعت روسيا إلى عدم “خلق مواجهة غير ضرورية بشكل خاص بين شعبينا”.

تجدر الإشارة إلى أن الرئيس فلاديمير بوتين وقع يوم السبت الماضي قانونا يعلن الثالث من سبتمبر عيدا للنصر على اليابان، ونهاية الحرب العالمية الثانية.

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