دماء في مدينة ملاهي.. قتيل وجرحى جراء "حادثة خطيرة"

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لقي شخص حتفه وأصيب عدد خر عندما خرجت قطار أفعوانية عن القضبان في ستوكهولم، الأحد، حسبما أفاد التلفزيون السويدي.

وأخبر مسؤولو الملاهي محطة "إس في تي" أن إحدى العربات على متن أفعوانية "جيت لاين" خرجت عن مسارها وسقطت على الأرض في متنزه غرونا لاند الترفيهي.

وقالت المتحدثة باسم المتنزه أنيكا تروسليوس لمحطة إس في تي: "إنه أمر مأساوي ومروع بشكل لا يصدق ... لسوء الحظ تم إبلاغنا بمقتل شخص وإصابة عدة أشخاص".

وذكرت الشرطة أن 7 أشخاص، من الأطفال والبالغين، نقلوا إلى المستشفى بعد الحادث.

وتم إخلاء مدينة الملاهي لتسهيل عمل أطقم الإنقاذ.

وقالت جيني لاغرستيد، مراسلة إس في تي، التي كانت تقف في الصف في انتظار رحلة أخرى، إن العربة سقطت من ارتفاع عالٍ وكان بداخلها ركاب.

وأضافت: "فجأة سمعت صوتًا معدنيًا ثم بدأت اللعبة في الاهتزاز". اضطر رجال الإنقاذ إلى إبعاد الركاب الآخرين الذين علقوا في عربات أخرى على الأفعوانية بعد الحادث.