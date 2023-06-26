مايك بينس يجدد دعمه لقيود الإجهاض الصارمة

A + A -

جدد مايك بينس المرشح للرئاسة الأمريكية 2024 دعمه التام لقيود الإجهاض الصارمة، قائلا إنه "لا يمكننا أن نرتاح أو نلين حتى نعيد قدسية الحياة".

مايك بينس يجدد دعمه لقيود الإجهاض الصارمةالمحكمة العليا الأميركية تزيل مؤقتا القيود المفروضة للحصول على حبوب الإجهاض

وفي مقابلة مع شبكة "فوكس نيوز"، أوضح بينس أنه يرى أن وضع مسألة القضاء على الإجهاض "في مركز القانون الأمريكي" أساسية و "قضية رابحة" للحزب الجمهوري الذي يحاول استعادة السيطرة على المكتب البيضاوي.

وعلى الرغم من أن استطلاعات الرأي تظهر أن معظم الأمريكيين يفضلون إبقاء إنهاء الحمل قانونيا في معظم الحالات، قال بينس متفاخرا: "أنا مؤيد للحياة، ولا أعتذر عن ذلك".

يشار إلى أن معتقدات بنس بشأن الإجهاض تجعله على خلاف تام مع منافسه الجمهوري الرئيس السابق دونالد ترامب، الذي أشار إلى أنه يعتبر حظر الإجهاض على المستوى الوطني قضية خاسرة.