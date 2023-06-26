بعد الكارثة.. ما المدينة ذات الهواء الأكثر تلوثا في العالم؟

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غطى دخان كثيف مونتريال، الأحد، بسبب حرائق الغابات التي لا تزال نشطة في كندا، مما جعل من هواء هذه المدينة الهواء الأكثر تلوثا في العالم وفقا لشركة متخصصة في دراسة ملوثات الغلاف الجوي.

ويسري في عدد من مناطق كيبيك تحذير من الضباب الدخاني، أصدرته وزارة البيئة الكندية.

وهناك الكثير من الجسيمات الدقيقة العالقة في الجو، لدرجة أن مونتريال باتت الأحد المدينة ذات جودة الهواء الأسوأ في العالم، حسب شركة "إيكير" السويسرية.

وكتب لوك رابوين، رئيس بلدية بلاتو مون رويال في مونتريال، على "تويتر"، أن "لجنة تنسيق إجراءات الطوارئ تطلب منا إغلاق حمامات السباحة والأحواض والمنشآت الرياضية الخارجية حتى ظهر الإثنين على الأقل".

وقالت فوف لوباج فاليه (18 عاما): "إنه حقا مثل الضباب، باستثناء أن الأمر في هذه الحالة يتعلق بدخان بسبب حرائق الغابات. من الصعب حقا التنفس. إنه أيضا يؤلم العيون قليلا".

وكان مقررا أن تقام حفلات موسيقية بعد ظهر الأحد، وأضافت فوف: "كان مفترضا أن نذهب إلى مهرجان بيكنيك إلكترونيك لكنه ألغي".

ماذا يحدث؟

هناك 81 حريق غابات حاليا في كيبيك، 27 منها تعتبر خارجة عن السيطرة.

اتسعت رقعة حرائق عدة خلال عطلة نهاية الأسبوع، بسبب الطقس الجاف ودرجات الحرارة المرتفعة.

قالت جمعية كيبيك لحماية الغابات من الحرائق إن "كثرة الدخان تجعل تدخل الطائرات المزودة صهاريج والمروحيات أمرا صعبا".

أشارت الجمعية إلى أن أمطارا بـ"كميات كبيرة" متوقع هطولها الإثنين أو الثلاثاء، على شمال غرب المقاطعة.

الأربعاء يرتقب وصول 119 رجل إطفاء فرنسيا إلى كيبيك.

تشهد كندا عاما غير مسبوق من ناحية الحرائق التي أتت على أكثر من 7.4 مليون هكتار، منذ بداية يناير.

بسبب الدخان، كان لا بد من إرجاء الكثير من الأنشطة، وقد أوصي السكان بوضع أقنعة وبالامتناع عن الأنشطة الخارجية حتى الإثنين.