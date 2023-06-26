living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

بعد الكارثة.. ما المدينة ذات الهواء الأكثر تلوثا في العالم؟

26
JUNE
2023
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

غطى دخان كثيف مونتريال، الأحد، بسبب حرائق الغابات التي لا تزال نشطة في كندا، مما جعل من هواء هذه المدينة الهواء الأكثر تلوثا في العالم وفقا لشركة متخصصة في دراسة ملوثات الغلاف الجوي.

ويسري في عدد من مناطق كيبيك تحذير من الضباب الدخاني، أصدرته وزارة البيئة الكندية.

وهناك الكثير من الجسيمات الدقيقة العالقة في الجو، لدرجة أن مونتريال باتت الأحد المدينة ذات جودة الهواء الأسوأ في العالم، حسب شركة "إيكير" السويسرية.

وكتب لوك رابوين، رئيس بلدية بلاتو مون رويال في مونتريال، على "تويتر"، أن "لجنة تنسيق إجراءات الطوارئ تطلب منا إغلاق حمامات السباحة والأحواض والمنشآت الرياضية الخارجية حتى ظهر الإثنين على الأقل".

وقالت فوف لوباج فاليه (18 عاما): "إنه حقا مثل الضباب، باستثناء أن الأمر في هذه الحالة يتعلق بدخان بسبب حرائق الغابات. من الصعب حقا التنفس. إنه أيضا يؤلم العيون قليلا".

وكان مقررا أن تقام حفلات موسيقية بعد ظهر الأحد، وأضافت فوف: "كان مفترضا أن نذهب إلى مهرجان بيكنيك إلكترونيك لكنه ألغي".

ماذا يحدث؟

هناك 81 حريق غابات حاليا في كيبيك، 27 منها تعتبر خارجة عن السيطرة.
اتسعت رقعة حرائق عدة خلال عطلة نهاية الأسبوع، بسبب الطقس الجاف ودرجات الحرارة المرتفعة.
قالت جمعية كيبيك لحماية الغابات من الحرائق إن "كثرة الدخان تجعل تدخل الطائرات المزودة صهاريج والمروحيات أمرا صعبا".
أشارت الجمعية إلى أن أمطارا بـ"كميات كبيرة" متوقع هطولها الإثنين أو الثلاثاء، على شمال غرب المقاطعة.
الأربعاء يرتقب وصول 119 رجل إطفاء فرنسيا إلى كيبيك.
تشهد كندا عاما غير مسبوق من ناحية الحرائق التي أتت على أكثر من 7.4 مليون هكتار، منذ بداية يناير.
بسبب الدخان، كان لا بد من إرجاء الكثير من الأنشطة، وقد أوصي السكان بوضع أقنعة وبالامتناع عن الأنشطة الخارجية حتى الإثنين.

 

MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2023. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
About Us Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
  • online ordering system for restaurants
  • The best online ordering systems for restaurants
    •   