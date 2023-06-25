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الجيش الروسي يصد 10 هجمات شنتها قوات كييف لاسترجاع أرتيوموفسك ويكبّدها أكثر من 800 قتيل

25
JUNE
2023
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أعلنت وزارة الدفاع الروسية صد 10 هجمات شنتها قوات كييف لاسترجاع مدينة أرتيوموفسك (باخموت) في جمهورية دونيتسك، وتكبيد العدو أكثر من 800 قتيل على مختلف المحاور خلال 24 ساعة.
وجاء في البيان اليومي لوزارة الدفاع الروسية عن سير العملية العسكرية في أوكرانيا:

• في محور دونيتسك بالقرب من مدينة أرتيموفسك، صدت قواتنا 10 محاولات هجومية للقوات الأوكرانية خلال الـ24 ساعة الماضية، كما صدت 4 هجمات أخرى في أفدييفكا ومارينكا وبيرفومايسكوي في دونيتسك، وخلال الاشتباكات تم تصفية 430 عسكريا أوكرانيا وتدمير مدفع هاوتزر D-30، وتم تدمير مستودع ذخيرة للواء الآلي 110 للقوات الأوكرانية.

• في محور كراسني ليمانسك، صدت قواتنا أربع محاولات هجومية في لوغانسك ودونيتسك، ونتيجة الاشتباكات تمت هزيمة وحدات اللوائين الآليين 63 و67 الأوكرانيين والفوج الخامس عشر من الحرس الوطني الأوكراني في لوغانسك، كما تم إحباط أنشطة مجموعتي تخريب واستطلاع أوكرانيتين في منطقة غابات سيريبريانسكي، وتم تصفية ما يصل إلى 130 جنديا أوكرانيا وتدمير مدفعية ذاتية الدفع من طراز Gvozdika ومدفعي هاوتزر من طراز D-30.

• في محور جنوب دونيتسك، صدت قواتنا هجومين من لواء الدفاع الإقليمي 128 الأوكراني في زابوروجيه.
في محور زابوروجيه، صدت القوات الروسية هجوما شنته وحدات من اللواء الميكانيكي السابع والأربعين للقوات الأوكرانية بمنطقة زابوروجيه، وتم تصفية أكثر من 170 جنديا أوكرانيا وتدمير مدفعين من طراز Msta-B ومدافعين من طراز D-20 ومدافع D-30.

وبالقرب من قرية كوشوغوم، بمنطقة زابوروجيه، تم تدمير مستودع ذخيرة للواء الآلي 65 الأوكراني.

• في محور كوبيانسك تم تصفية ما يصل إلى 25 جنديا أوكرانيا.
في محور خيرسون، تم تصفيةأكثر من 50 جنديا أوكرانيا وتدمير نظام مدفعي M777 أمريكي الصنع، كما تم تدمير مستودع ذخيرة لواء الدفاع الإقليمي 126 الأوكراني بمنطقة خيرسون.

• تم تدمير مستودع ذخيرة للواء الآلي 60 التابع للقوات الأوكرانية بمنطقة خاركوف.

• تم اعترض الدفاع الجوي صاروخا تكتيكيا من طراز Tochka-U ، وتدمير راجمة صواريخ HIMARS أمريكية.

• تم تدمير أربع مسيرات أوكرانية في دونيتسك ولوغانسك.

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