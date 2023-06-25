"التايمز": روسيا اتخذت خطوة تاريخية وعلى الغرب أن يقبلها

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قالت صحيفة "التايمز" إن الغرب يجب أن يقبل محور روسيا بعيدا عن أوروبا، حيث أن روسيا اتخذت خطوة تاريخية وعلى الغرب أن يقبلها.

وكتب الصحفي ماكس هاستينغز في مقال بصحيفة "التايمز": "يجب أن نتكيف في عالم اتخذت فيه روسيا منعطفا تاريخيا بعيدا عن أوروبا".

وأضاف الصحفي أن العقوبات فشلت في التأثير على موسكو، والاقتصاد الروسي متماسك بشكل مفاجئ، وهو ما لا يمكن قوله عن الغرب نفسه.

واستشهد مؤلف المقال ببيانات تفيد بأن الصناعة الدفاعية لأوروبا الغربية وبريطانيا في حالة يرثى لها.

وبحسب الصحفي، فإن الدول الأوروبية في وضع ضعيف بسبب الوضع الحالي، وعليها "تعزيز قواتها المسلحة".

وأكدت روسيا أنها ستواجه ضغوط العقوبات التي بدأ الغرب بممارستها منذ عدة سنوات، وأن أي عقوبات لن تثنيها عن تحقيق أهدافها في العملية العسكرية في أوكرانيا، فيما العقوبات وجهت ضربة خطيرة للاقتصاد العالمي بأكمله.