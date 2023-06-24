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زاخاروفا تعلق على تصريحات كييف حول تمرد قوات “فاغنر”

24
JUNE
2023
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علقت المتحدثة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا على تصريحات وزير الخارجية الأوكراني دميتري كوليبا، حول التمرد المسلح الذي أعلنته مجموعة “فاغنر” العسكرية اليوم في روسيا.

وقال كوليبا في حديث متلفز تعليقا على تمرد قوات فاغنر” ، “إن أي مشاكل تحصل داخل الأراضي الروسية تصب في مصلحة أوكرانيا”.

ومن جانبها ردت زاخاروفا على تصريحات كوليبا عبر “تلغرام” قائلة: ” على الجميع أن يتذكر هذه العبارة، فهذا أفضل ما يمكن قوله من طرف كييف، بالنظر إلى عدم إمكانية جعل الأمور أسوأ من هذا”.

ومن جانبه أكد رئيس جهاز الاستخبارات الخارجية الروسية سيرغي ناريشكين، أن محاولة هز المجتمع وإشعال نار حرب أهلية بين الأشقاء في روسيا باءت بالفشل.

وفي وقت سابق اليوم، أكد جهاز الأمن الفيدرالي الروسي أن تصريحات وسلوك مؤسس شركة “فاغنر” العسكرية يفغيني بريغوجين، تمثل دعوة لنزاع أهلي مسلح وطعنة في ظهر الجنود الروس الذين يقاتلون النازية الجديدة في أوكرانيا.

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