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قائد قوات كييف البرية يقر باللجوء إلى كراسات حروب ما قبل الميلاد

24
JUNE
2023
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اعترف قائد قوات كييف البرية العميد ألكسندر سيرسكي، استخدام قواته الخبرة العسكرية منذ عصور اليونانيين والرومان القدماء مشيرا إلى أن المبادئ الأساسية للحرب باقية على حالها في السابق.

ولفت سيرسكي في مقابلة مع صحيفة “غارديان” البريطانية، إلى أنّه درس سير المعركة التي التحمت فيها روما وقرطاج في معركة كاناي عام 216 قبل الميلاد.

وأضاف: “على مر الزمن الماضي، لم تتغير تكتيكات المعركة كثيرا: هجوم من الجانب، تطويق العدو، تركيز الجهود على أضعف نقطة في دفاعات العدو.. لا شيء تغير. حسنا: ربّما تغيّرت درجة التجهيزات ودرجة أوتوماتيكية العمليات”.

يشار إلى أنه في وقت سابق، صرّح سيرسكي بأن قوات كييف زجت بالجزء الأكبر من عديد القوات في صفوف الاحتياط، مشيرا حينها إلى أن الكثيرين يريدون رؤية النتائج على وجه السرعة، إلّا أنّه ونظرا لأن عددا كبيرا من الجنود يشارك في المعارك، فإن التوصّل إلى تحقيق نجاحات يحتاج مزيدا من الوقت.

وفي المقابلة الصحفية ذاتها، اعترف سيرسكي، بأن القوات المسلحة الروسية تتنبأ مسبقا بتحركات الجيش الأوكراني وتبني دفاعات يصعب التغلب عليها.

وقال إن “الروس يحاولون أخذ زمام المبادرة. لذا فإن الوضع معقد بالفعل”.

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