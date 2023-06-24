بكين تدعو المجتمع الدولي للكف عن تأجيج الصراع في أوكرانيا

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أعرب مندوب الصين الدائم لدى الأمم المتحدة، قنغ شوانغ، عن أمل بلاده أن يمتنع المجتمع الدولي عن تأجيج الصراع في أوكرانيا، محذرا من أن استمرار الأعمال العدائية، محفوف بمخاطر جديدة.

وقال شوانغ يوم الجمعة، متحدثا في اجتماع لمجلس الأمن الدولي: “الأعمال العدائية في أوكرانيا تمر بمرحلة تأجيج. تدمير محطة كاخوفكا للطاقة الكهرومائية، هو تذكير بأنه إذا استمرت الأعمال العدائية، فستظهر مخاطر جديدة”.

وأعرب الدبلوماسي عن أمله في أن يمتنع المجتمع الدولي عن تأجيج التوتر.

وفي وقت سابق، أدان شوانغ استمرار إمداد نظام كييف بالأسلحة من قبل الدول الغربية. ولفت الدبلوماسي الانتباه إلى حقيقة أن مثل هذا التحول في الأحداث يقلل بشكل كبير من فرص بدء محادثات السلام.

وتم تدمير محطة كاخوفكا الكهرومائية جزئيا في ليلة 6 يونيو. ونتيجة لذلك، جرى تصريف غير متحكم فيه للمياه من خزان كاخوفكا، أسفر عن غمر عدة أماكن سكنية بمياه الفيضان.