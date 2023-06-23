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زاخاروفا: ألمانيا تتصرف كراعية للإرهابيين في كييف

23
JUNE
2023
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أكدت المتحدثة الرسمية باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا أن ألمانيا وبتزويدها كييف بالأسلحة تندرج ضمن رعاة المخربين الأوكرانيين الذين يقوضون البنية التحتية المدنية.

وكتبت زاخاروفا ذلك، اليوم الجمعة، في قناتها على “تلغرام”، وقالت: “إذن من هم الذين تساعدهم برلين عبر تزويد كييف بالأسلحة؟ الإجابة واضحة للجميع: إنهم المخربون، لهدم البنية التحتية المدنية… لنسمّي الأشياء بمسمياتها هنا: ألمانيا ترعى الإرهاب”.

يشار إلى أن تصريحات زاخاروفا هذه تأتي ردا على ما ذكرته يوم 18 يونيو الجاري، صحيفة “بيلد” الألمانية بأن وزارة الدفاع الألمانية تنطلق من حقيقة أن المخربين الأوكرانيين قد يكونون وراء تفجير خط أنابيب الأمونيا “تولياتي أوديسا” في منطقة خاركوف.

يُشار إلى أنه في 7 يونيو الجاري، أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن مجموعة تخريبية أوكرانية أقدمت في 5 يونيو على تفجير خط أنابيب الأمونيا “تولياتي أوديسا” في منطقة خاركوف.

وقالت الدفاع الروسية في بيان: “في حوالي الساعة التاسعة من مساء الاثنين 5 يونيو، قامت مجموعة تخريب واستطلاع أوكرانية في منطقة قرية ماسيوتوفكا في مقاطعة خاركوف، بتفجير خط أنابيب “تولياتي – أوديسا” للأمونيا”.

وفي هذا الصدد، صرّحت الخارجية الروسية أيضا أن هذا التخريب يُلحق الضرر بشكل خطير بمفهوم “صفقة الحبوب”، والتي من أهم بنودها إعادة تشغيل خط الأنابيب هذا.

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