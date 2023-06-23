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فيديو- اللحظات الأولى لتفجير "مصفحة" إسرائيلية في جنين

23
JUNE
2023
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سمحت الشرطة الإسرائيلية بنشر مقطع فيديو جديد يظهر اللحظات الأولى لوقوع الانفجار الذي استهدف مصفحة عسكرية إسرائيلية في جنين مطلع الأسبوع الجاري والتي كانت ضمن رتل عسكري تصدى له "مقاومون فلسطينيون".

ويظهر المقطع المأخوذ من كاميرات مثبتة على خوذ جنود وحدة حرس الحدود الذين شاركوا في الاقتحام يومئذ صوت الانفجار، والبلاغ الأولي عبر أجهزة اللاسلكي عن حدوثه، وعمليات إجلاء الجرحى التي جرت تحت وابل كثيف من إطلاق النار.

كما أظهر المقطع حالة من الهلع في صفوف الجنود وقد ترجل بعضهم من عرباتهم المصفحة وأطلقوا نارا عشوائيا ومتتاليا باتجاهات مختلفة وصوب مناطق مأهولة بالسكان، وهو ما قد يفسر العدد الكبير من الجرحى والمصابين الذي وقع في صفوف المدنيين الفلسطينيين في ذلك اليوم.

واقتحم الجيش الإسرائيلي مدينة جنين (شمال الضفة الغربية) صباح الاثنين الماضي في عملية أصيب فيها 8 من جنوده وأُعطبت العديد من آلياته، في حين استشهد 5 فلسطينيين وأصيب العشرات بجروح، وشهدت العملية استخدام الطيران الحربي لأول مرة منذ أكثر من عقدين.

وأعلن الجيش الإسرائيلي أن 7 آليات مصفحة أُعطبت خلال عملية جنين، في حين أفادت إذاعة الجيش الإسرائيلي بإصابة مروحية تابعة لسلاح الجو بإطلاق نار خلال مشاركتها في العملية التي استمرت ساعات.

وتمكن "مقاومون فلسطينيون" من إعطاب عربة مصفحة إسرائيلية متطورة من نوع الفهد (بانثر) خلال محاولتها اقتحام جنين مما أسفر عن إصابة عدد من جنود الاحتلال.

لمشاهدة الفيديو: https://www.youtube.com/watch?v=qEm13H1sItQ

الجزيرة
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