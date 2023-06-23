لحظات رعب وجرحى.. ماذا جرى داخل مدينة ملاهٍ؟

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تحول حفل زفاف في منطقة الصافية بمديرية الشمايتين جنوبي محافظة تعز في اليمن إلى مأتم، حيث أدى حادث سير لمقتل 5 أشخاص وإصابة 25 آخرين توجهوا لحضور عرس أحد أقربائهم في المنطقة. وقالت مصادر إعلامية إن الحادث وقع ظهر أمس الخميس، إثر انقلاب حافلة كانت تقل مجموعة من الأسر النازحة للمشاركة في حفل زفاف بمخيم النازحين في منطقة الصافية. وأوضحت أن عدد الوفيات بلغ 5 أشخاص، بينهم امرأة وطفلين اثنين، فيما قارب عدد المصابين 25 حالة، تتوزع ما بين خطيرة إلى متوسطة. وأشارت المصادر إلى أن سائق الحافة، وهو شاب صغير في السن، فقد السيطرة على القيادة في منطقة قريبة من مكان العرس، فاصطدم بحافة الطريق قبل أن ينزلق إلى الهاوية.





