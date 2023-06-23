إن أردت أن تبقى آمناً لا تنهض من سريرك.. هل توقع قائد تيتان موته؟!

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بعد اختفاء غواصة تيتان الأحد الماضي أثناء رحلة استكشافية متجهة إلى حطام تايتانيك، والتشكيك في إجراءات السلامة المتبعة، والعثور على بعض من حطامها إثر تفجرها كما هو مرجح، تسلطت الأنظار على ركابها الخمسة الذين قضوا، ومن بينهم الرئيس التنفيذي لشركة "أوشن غيت" ستوكتون راش.

فقد نبش عدد من محبيه كلمات قديمة له تعود إلى أبريل/نيسان عام 2018 لحظة إعلان الرئيس التنفيذي لشركة "أوشن غيت" عن الغواصة.

وبدأ البحث في كلمات راش الذي تحدث عن قدرات الغواصة وبصفتها لحظة اختراق في استكشاف المحيطات من حيث التكنولوجيا المستخدمة فيها، لكن كلمات أخرى لافتة تلفظ بها العام الماضي أثارت الشكوك حول إجراءات السلامة.

فقد قال في مقابلة مع "سي بي إس نيوز" إن خوفه الأكبر يتعلق بوجوده في الغواصة ومواجهة أمور تمنعه من العودة إلى سطح البحر مجدداً، مضيفاً أن هناك حداً لمخاوفه حول إجراءات السلامة، وكأن به يتوقع احتمال أن يعلق هو أو أحد راكبي تلك الغواصة في قعر المحيطات.

إلا أنه تابع قائلا "إن أردت أن تبقى آمناً لا تخرج من سريرك"، وفق ما نقلت صحيفة "واشنطن بوست".

وكان خفر السواحل قد أعلن مساء الخميس أن راش كان من بين الأشخاص الخمسة الذين لقوا مصرعهم بعد أن تعرضت الغواصة لضغط كارثي أدى إلى تفجيرها من الداخل.

ومنذ اختفائها، واجهت OceanGate أسئلة بخصوص إجراءات السلامة وادعت دعوى قضائية رفعها موظف سابق عام 2018 أن الشركة لم تفعل ما يكفي لمعالجة "قضايا مراقبة الجودة والسلامة المتعلقة بـتيتان إلا أنه تم تسوية الدعوى في النهاية.

من جانبهم، قال خبراء في التنظيم البحري أيضاً إن OceanGate كانت تعمل في منطقة رمادية من الناحية القانوينة، باستخدام غواصة أميركية الصنع، والتي لم تحصل على شهادة معايير الصناعة، للغوص في المياه الدولية بعد الإطلاق من سفينة كندية.

أول غواصة مأهولة لتايتانيك

يذكر أن OceanGate بدأت بتصنيع الغواصات المأهولة حوالي عام 2013، عندما أعلنت الشركة عن إطلاق مشروع Cyclops، وهو تعاون مع مختبر الفيزياء التطبيقية بجامعة واشنطن.

وفي عام 2017 أعلن راش، الذي أخبر شبكة "سي بي إس" لاحقًا أنه "يريد أن يكون مثل شخصية القبطان كيرك الشهيرة لاستكشاف المحيط، وأن شركته ستقدم رحلات استكشافية لمدة أسبوع على غواصة أثناء سفرها إلى حطام تايتانيك.

فيما روجت الشركة للمبادرة، التي بلغت كلفتها بعد ذلك أكثر من 100000 دولار للفرد، باعتبارها أول مركبة مأهولة تصل لأشهر حطام سفينة في العالم منذ عام 2005.

فمنذ غرقها قبل 105 سنوات، زار أقل من 200 شخص حطام السفينة، وهو عدد أقل بكثير من الذين سافروا إلى الفضاء أو تسلقوا جبل إيفرست، لذا كانت فرصة رائعة لاستكشاف أحد أكثر المعالم التي نادراً ما يتم رؤيتها واحترامها على هذا الكوكب بحسب ما كتب راش في بيان صحافي عام 2017.