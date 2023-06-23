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تشابه يدعو للدهشة.. مخرج "تايتانيك" يعلّق على مأساة "تيتان"

23
JUNE
2023
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علّق مخرج فيلم "تايتانيك"، جيمس كاميرون، على حادثة الغواصة "تيتان" المأساوية، التي عثر على حطامها، الخميس، مشيرا إلى "تشابه يدعو للدهشة".
 
وقال كاميرون الذي أخرج فيلم "تايتانيك" الشهر، والذي حاز على جائزة "الأوسكار"، إن التشابه بين مأساة الغواصة "تيتان" والسفينة "يدعو للدهشة".
 
وأضاف أن "العديد من الأشخاص في مجتمع التنقيب عن البحار، أثاروا مخاوف بشأن الغواصة".
 
وأشار المخرج الذي غطس لحطام "تايتانيك" 33 مرة في حديث لشبكة "أي بي سي" الإخبارية، إلى أن عددا من كبار اللاعبين في مجتمع هندسة الغمر العميق كتبوا رسائل إلى الشركة المشغلّة للغواصة بشأن مخاوف تتعلق بالسلامة".
 
وتابع قائلا: "أدهشني التشابه مع كارثة تايتانيك، حيث تم تحذير القبطان مرارا وتكرارا بشأن الجليد أمام سفينته، ومع ذلك سار إلى الأمام بأقصى سرعة في حقل جليدي في ليلة غير مقمرة".
 
واختتم حديثه قائلا: "مات الكثير من الناس نتيجة لذلك، وفي مأساة مشابهة جدا حيث لم يتم الالتفات إلى التحذيرات، تتكرر الكارثة في نفس الموقع بالضبط".
 
نهاية حزينة
 
أعلن خفر السواحل الأميركي، الخميس، العثور على حطام الغواصة "تيتان" التي فقدت قبل أيام في قاع المحيط الأطلسي، ومصرع من كانوا على متنها.
 
وتحدث مسؤولو خفر السواحل في مؤتمر صحفي عن "ظروف معقدة" خلال عمليات البحث عن الغواصة، التي فقدت الأحد أثناء رحلة بغرض استكشاف حطام السفينة "تايتانيك".
 
وقدم خفر السواحل تعازيه لعائلات الأشخاص الخمسة الذين كانوا على متنها، وأضاف أن العمل جار على جمع التفاصيل لمعرفة ملابسات غرق الغواصة.
 
وكانت شبكة "سي إن إن" الإخبارية الأميركية، قد نقلت عن الشركة المشغلّة للغواصة "تيتان"، قولها: "نعتقد أننا خسرنا طاقم الغواصة المفقودة"، وتعازيها لذويهم.
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