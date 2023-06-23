living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

زميل ميسي الجديد ينقل إلى المستشفى بعد "لدغة عنكبوت سام"

23
JUNE
2023
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-
ذكرت تقارير صحفية أن حارس مرمى إنتر ميامي الأميركي، الذي انتقل إليه النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، تعرض للسعة عنكبوت وساء وضعه الصحي حتى اضطر إلى دخول المستشفى.
 
وبحسب صحيفة "ماركا" الرياضية الإسبانية، فإن حارس المرمى الاحتياطي نيك مارسمان، قضى 3 أيام في المستشفى بمدينة ميامي في ولاية فلوريدا بسبب الواقعة.
 
وتعرض الحارس للسعة من عنكبوت سام عندما كان في زيارة إلى حديقة حيوانات، ثم تدهورت صحته بشكل لافت.
 
ويتعافى الحارس في منزله حاليا بعدما قضى 3 أيام في المستشفى، وفقما قالته زوجته ناتالي.
 
وكتبت الزوجة على "إنستغرام"، أنه "من تبعات العيش في مناخ استوائي أن يذهب المرء إلى حديقة حيوانات فيتعرض للسعة عنكبوت سام".
 
وأضحى نادي إنتر ميامي الأميركي يحظى بمتابعة واسعة منذ أن أعلن ضم ميسي إلى صفوفه.
 
وتشير إرشادات مجموعة "كليفلاند" الطبية المرموقة في الولايات المتحدة، إلى أن أغلب من يتعرضون للسعات العنكبوت يعانون أعراضا متوسطة تتراوح بين ارتفاع الحرارة والانتفاخ.
 
لكن في بعض الأحيان، قد تتطور لسعة العنكبوت إلى أعراض أشد يمكن علاجها في المستشفى تحت إشراف الأطباء.
Skynews
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2023. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
About Us Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
  • online ordering system for restaurants
  • The best online ordering systems for restaurants
    •   