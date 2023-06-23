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هل توقع مسلسل "سمبسون" كارثة الغواصة؟.. فيديو يثير الجدل

23
JUNE
2023
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قدم مسلسل "عائلة سمبسون" الكرتوني على مدى سنوات تنبؤات تحققت لاحقا مثل أحداث 11 سبتمبر، وفوز دونالد ترامب برئاسة الولايات المتحدة، وها هو يعود ليثير الجدل مجددا بعد فيديو اعتبره كثيرون توقعا لحادثة الغواصة "تيتان" المأساوية.

وتداول عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو من الحلقة العاشرة من الموسم السابع لمسلسل "عائلة سمبسون" والذي بثّ في 2006، يظهر هومر عالقا في غواصة أثناء رحلة بحث عن كنز موجود في سفينة غارقة.

ويبدأ الذعر مع هومر عندما تعلق الغواصة في شعاب مرجانية، ويبدأ وميض الضوء المنخفض الذي يحدد نسبة ‏الأوكسجين، ويسقط فاقدا الوعي، حسبما ذكر موقع مجلة "نيوزويك" الأميركية.

وفي ‏نهاية الحلقة، يستيقظ هومر في المستشفى بعد أن دخل في غيبوبة لثلاثة أيام، محاطا بزوجته وأطفاله الثلاثة.‏

ونقلت صحيفة "ميرور" البريطانية عن أحد كتاب المسلسل قوله، إن "الأمر مصادفة فالحلقات قديمة جدا".

وأعلن خفر السواحل الأميركي، الخميس، العثور على حطام الغواصة "تيتان" التي فقدت قبل أيام في قاع المحيط الأطلسي، ومصرع من كانوا على متنها.

وتحدث مسؤولو خفر السواحل في مؤتمر صحفي عن "ظروف معقدة" خلال عمليات البحث عن الغواصة، التي فقدت الأحد أثناء رحلة بغرض استكشاف حطام السفينة "تايتانيك".

وقدم خفر السواحل تعازيه لعائلات الأشخاص الخمسة الذين كانوا على متنها، وأضاف أن العمل جار على جمع التفاصيل لمعرفة ملابسات غرق الغواصة.

 

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