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أعلن خفر السواحل الأميركي العثور على حطام الغواصة "تيتان" بالقرب من موقع حطام سفينة "تيتانيك" التي غرقت قبل نحو قرن، لافتا إلى أنه من المحتمل أن الكارثة وقعت بسبب "انفجار من الداخل".

وكشف الأميرال جون موغير من خفر السواحل الأميركي عن بعض التفاصيل المتعلقة بمصير الغواصة "تيتان"، التي فقد الاتصال بها الأحد وعلى متنها 5 أشخاص، قائلا: "اكتشفنا أجزاء كبيرة من حطام الغواصة الغارقة".

"طاقم الغواصة تيتان لقي مصرعه".

وأضاف: "انفجار من الداخل قد يكون وقع في الغواصة... ومن الصعب استعادة جثامين طاقم الغواصة الغارقة، لكن سنواصل العمل على ذلك".

وتابع: "واجهنا ظروفا معقدة خلال عمليات البحث عن الغواصة الغارقة. نقدم تعازينا لعائلات ضحايا الغواصة المفقودة"، وفق"سكاي نيوز".