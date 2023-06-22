محمد بن زايد رحب بالدعوة الإيرانية لزيارة طهران... وهذا ما أعلنه!

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قدّم وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان، دعوةً من قبل الرئيس الإيراني إلى الرئيس الإماراتي محمد بن زايد، لزيارة إيران، وذلك خلال أول زيارة له إلى الإمارات العربية المتحدة.

بدوره رحّب الرئيس الإماراتي بالدعوة، معلناً عن استعداده لزيارة إيران، ودعا نظيره الإيراني، إبراهيم رئيسي، لزيارة الإمارات.

وبحسب وكالة "إرنا" الإيرانية، التقى أمير عبد اللهيان ابن زايد، وناقش الطرفان بعض القضايا الإقليمية والدولية، واتفقا على استخدام المبادرات لتعزيز التعاون الإقليمي في إطار المصالح المشتركة لدول المنطقة