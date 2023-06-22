الرياض تستنكر اعتداءات مستوطني الاحتلال على الفلسطينيين في الضفة

A + A -

أعربت وزارة الخارجية السعودية، اليوم الخميس، عن رفض بلادها التام واستنكارها لاعتداءات مستوطني الاحتلال في قرى الضفة الغربية.

وأكدت وزارة الخارجية السعودية، في بيان، أنّ "المملكة ترفض رفضاً قاطعاً أعمال ترويع الفلسطينيين وترهيبهم"، مجددةً دعمها للجهود الدولية للتوصل إلى حل عادل وشامل للقضية الفلسطينية.

كما قدمت الوزارة تعازيها لأهالي ضحايا الأحداث الأخيرة في الضفة الغربية، وتمنيها للجرحى بالشفاء العاجل.

واغتال الاحتلال مستخدماً طائرة مسيّرة، 3 فلسطينيين، زفّتهم كتيبة جنين في سرايا القدس، مساء أمس الأربعاء.

وفي الوقت نفسه، استشهد فلسطيني وأصيب عشرات الفلسطينيين، في إثر هجوم مستوطنين على أهالي قرية ترمسعيا شمالي رام الله، في الضفة الغربية، حيث يواصل المستوطنون ارتكاب المجازر بحق الفلسطينيين، وإحراق العشرات من ممتلكاتهم ومنازلهم.

وصباح اليوم الخميس، فجّرت قوات الاحتلال الإسرائيلي منزل عائلة الأسير كمال جوري في مدينة نابلس شمال الضفة الغربية المحتلة.

وكانت قوات كبيرة من "جيش" الاحتلال قد اقتحمت فجراً منطقة شارع تل في نابلس، وحاصرت منزل الأسير كمال جوري، وقامت بتفجيره بعد ساعات، وسط تصدي الفلسطينيين لقوات الاحتلال في المكان.

وأفادت وسائل إعلام محلية باندلاع اشتباكات بين الشبان وقوات الاحتلال التي تمركزت قناصتها على السطوح في محيط العمارة، فيما أطلق جنود الاحتلال العشرات من قنابل الغاز المسيل للدموع لتفريق الشبان.