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شويغو: قوات كييف حدّت من هجماتها بعد الخسائر الفادحة التي تكبدتها

22
JUNE
2023
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أعلن وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو، أن القوات الأوكرانية حدّت من هجماتها على مختلف الجبهات، وتعمل حاليا على إعادة ترتيب صفوفها.

وأضاف شويغو في اجتماع مع الأعضاء الدائمين في مجلس الأمن الروسي، أن القوات الأوكرانية تكبدت خسائر كبيرة خلال الأيام الـ16 الماضية، وتعيد تجميع صفوفها حاليا. وقال: “بعد شن هجماته على مدار الـ16 يوما الماضية وتكبده خسائر فادحة، قلل العدو من نشاطه، ويعيد تجميع صفوفه الآن”.

وأضاف شويغو أن ماتم تسليمه من أسلحة إلى كييف وسيتم تسليمه مستقبلا لن يؤثر على مسار العملية الروسية في أوكرانيا، لافتاً إلى أن احتياطيات التعبئة الأوكرانية لا حدود لها، ويبدو أن الدول الغربية مستعدة للقتال حتى آخر أوكراني.

وأشار الى أن القوات الروسية دمرت 18 مدرعة أمريكية “برادلي” من أصل 109 تم تسليمها لكييف، وتم تدمير 246 دبابة غربية وسوفيتية. وأوضح أن البيانات المتعلقة بالخسائر التي لحقت بقوات كييف خلال هجومها المضاد الذي شنته في الـ4 من حزيران تم الحصول عليها باعتراض اتصالات القادة الأوكرانيين.

كما لفت شويغو إلى أن القوات الأوكرانية ستتسلم 250 دبابة من الغرب خلال 2023 بما فيها 120 “ليوبارد” و”31 أبرامز”، مشيراً إلى أن الجيش الروسي سيشكل فيلقا احتياطيا من قوام المتطوعين والمتعاقدين حتى نهاية حزيران الحالي، وإمداده بأكثر من 3 آلاف آلة عسكرية.

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