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بوتين يتحدث عن هدوء في الهجوم الأوكراني المضاد.. ويكشف السبب

22
JUNE
2023
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قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في تصريحات أذاعها التلفزيون الرسمي يوم الأربعاء إن موسكو لاحظت "هدوء" في الهجوم المضاد الذي تشنه أوكرانيا، وإن كييف تكبدت خسائر فادحة في هجمات في الجنوب.
 
وبدأ بوتين حديثه بوتيرة سريعة عن الوضع في ساحة القتال فيما قد يكون إشارة إلى أن الحرب الدائرة منذ 16 شهرا قد وصلت نقطة حاسمة مع الهجوم الأوكراني المضاد الذي طال انتظاره.
 
وأضاف بوتين "من الغريب أننا نلحظ هدوءً في الوقت الحالي. يرجع هذا إلى حقيقة أن العدو يتكبد خسائر فادحة في الجنود والعتاد".
 
ومع ذلك، أكد بوتين أن قدرة الهجوم الأوكراني المضاد "لم تستنزف بعد".
 
وجاءت تصريحات بوتين مع قول الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي إن تقدم جيش بلاده "أبطأ من المنشود".
 
عقوبات جديدة ضد روسيا
 
وافق الاتحاد الأوروبي الأربعاء على الحزمة الحادية عشرة من العقوبات ضد روسيا، بما في ذلك إجراءات تهدف إلى تضييق الخناق لمنعها من الالتفاف على العقوبات المفروضة أصلا.
 
وأفادت السويد التي تتولى الرئاسة الدورية للاتحاد الأوروبي، بأن الإجراءات الجديدة تمت الموافقة عليها خلال اجتماع لسفراء التكتل في بروكسل.
 
وكجزء من حزمة العقوبات الجديدة، أدرج الاتحاد الأوروبي ثلاث شركات مقرها هونغ كونغ في قائمة الشركات التي تقيد الكتلة صادراتها من التقنيات الحساسة، وفق وثيقة اطلعت عليها وكالة فرانس برس.
 
وفي المقابل، شطبت خمس شركات من البر الرئيسي للصين كانت مدرجة في اقتراح سابق، من القائمة، وفق مصدر دبلوماسي، بعدما دفعت بكين بروكسل إلى ذلك.
 
وفرض الاتحاد الأوروبي الذي يضم 27 دولة على موسكو مجموعة غير مسبوقة من العقوبات منذ إعلان روسيا الحرب على أوكرانيا في فبراير الماضي.
 
لكن دبلوماسيين أوروبيين أقروا بأن الكتلة اقتربت الآن من بلوغ الحد الأقصى للإجراءات الواسعة التي تحظى بموافقة كل دول الاتحاد الأوروبي.
 
 
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