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بيسكوف: لا تتوفر شروط رئيسية لتمديد صفقة الحبوب

22
JUNE
2023
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قال المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف، إن الأمم المتحدة فشلت في ممارسة التأثير الواجب على دول الغرب الجماعي، لكي تفي بالتزاماتها تجاه روسيا في صفقة الحبوب.

وأضاف بيسكوف للصحفيين ردا على سؤال حول توفر الظروف لتمديد صفقة الحبوب من قبل روسيا: “لقد سمعنا معكم تصريحات ممثل الأمم المتحدة الذي أكد عدم مقدرتهم على ممارسة التأثير اللازم على دول الغرب الجماعي من أجل الوفاء بالجزء الروسي من الاتفاقات. لا لا توجد حتى الآن الظروف الملائمة لأنه لم يتم حتى الآن تنفيذ القسم الروسي من الاتفاق. لم يقوموا حتى الآن بتنفيذ ما تم الاتفاق عليه”.

وتتضمن صفقة الحبوب التي تم التوقيع عليها في 22 يوليو 2022 من قبل ممثلين عن روسيا وتركيا وأوكرانيا والأمم المتحدة، تصدير الحبوب والأغذية والأسمدة الأوكرانية عبر البحر الأسود انطلاقا من 3 موانئ، بما في ذلك أوديسا، كما يتولى مركز التنسيق المشترك في إسطنبول تنسيق حركة السفن.

ويقضي الجزء الثاني من صفقة الحبوب، برفع الحظر عن الصادرات الروسية من المواد الغذائية والأسمدة، وإعادة ربط البنك الزراعي الروسي بنظام “سويفت”، واستئناف توريد الآلات الزراعية وقطع الغيار والخدمات، وترميم خط أنابيب الأمونيا “تولياتي-أوديسا”، وعدد من الإجراءات الأخرى. وقد لاحظت موسكو أنه لم يتم بعد تنفيذ هذا الجزء من حزمة الاتفاق.

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