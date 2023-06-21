قناة ألمانية: القوات الجوية الأوكرانية تتكبد خسائر فادحة خلال هجومها المضاد

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كشف ممثلون عن القوات الجوية الأوكرانية عن تكبد سلاح الجو لخسائر فادحة خلال الهجوم المضاد الذي تشنه قوات نظام كييف.

ونقلت قناة NTV الألمانية عن طيار أوكراني، يدعى أليكسي، تأكيده بتسجيل خسائر فادحة بين الطيارين الشباب في لوائه، بما في ذلك مقتل قائد سرب.

وأضاف المصدر أنه صُدم بوفاة زملائه، معتبرا أنه “كان من الصعب عليه الصعود على متن الطائرة”.

وتشير القناة أيضا إلى أن المقاتلين الأوكرانيين يخسرون أمام المقاتلين الروس من حيث الخصائص التقنية.

وقال الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، في وقت سابق، إن القوات الروسية دمرت 245 دبابة و678 عربة مدرعة منذ بداية الهجوم المضاد للقوات الأوكرانية.