عشرات الإصابات بانهيار مبنى جراء انفجار غاز في باريس

A + A -

وقع انفجار كبير في الدائرة الخامسة بالعاصمة الفرنسية باريس، اليوم الأربعاء، يرجح أنه نتيجة تسرب للغاز. وذكرت إدارة شرطة باريس أن ما لا يقل عن 16 شخصاً أصيبوا، من بينهم 7 في حالة حرجة.

وأشارت وسائل إعلام فرنسية إلى انهيار واجهة أحد المباني، لافتة إلى أن السلطات أمرت بإنشاء مستشفى ميداني لمساعدة المصابين جراء الانفجار. وقالت إن 200 رجل إطفاء انتشروا في موقع الانفجار الذي تسبب في إغلاق محطة مترو بالمنطقة.

وقال وزير الداخلية الفرنسي جيرالد دارمانان في «تغريدة»: «هناك حريق في شارع سان جاك في الدائرة الخامسة في باريس. عناصر إطفاء باريس يتدخّلون. رجاء لا تعرقلوا تدخّلهم وتجنّبوا المنطقة».