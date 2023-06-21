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فرنسا.. متشرد يحاول اختطاف طفلة ويعتدي على جدتها

21
JUNE
2023
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رصدت كاميرا مراقبة لحظة، وصفتها وسائل إعلام فرنسية بـ"المروعة"، لمتشرد يعتدي على جدة مسنة ويحاول سرقة حفيدتها أمام منزلهما.
 
وقال موقع "20 دقيقة" (20minutes) الفرنسي إن الحادث وقع يوم أمس الإثنين، في حدود الساعة الخامسة والنصف عصرا، بمدينة بوردو.
 
وأوضح المصدر أن الضحيتين هما جدة تبلغ من العمر 73 عاما وحفيدتها البالغة من العمر 7 سنوات، أما المعتدي فلا يتجاوز عمره 29 عاما.
 
ويظهر الفيديو، الذي أثار ضجة في فرنسا، الشاب يتحين الفرصة للانقضاض على الجدة وحفيدتها، اللتين كانتا تقفان أمام باب منزلهما في الشارع.
 
وحين شعرت الجدة بالخطر، حاولت الدخول إلى المنزل وإغلاق الباب، قبل أن يهاجمهما المتشرد، الذي شرع في الاعتداء عليهما بوحشية ورماهما بالأرض.
 
وبعد ذلك، حاول المعتدي اختطاف الطفلة، لكنها هربت منه وركضت في اتجاه جدتها. وحين أدرك المتشرد أنه في خطر، اختفى عن الأنظار.
 
وفي وقت لاحق، ذكرت الشرطة الفرنسية أنه تم القبض على مشتبه به "معروف لدى الشرطة".
 
وقالت إن عملية الإيقاف جرت بعد أقل من ساعتين، بفضل أشرطة الفيديو وأقوال شهود عيان.
 
ويواجه الشاب تهم "اقتحام منزل" و"محاولة اختطاف وحبس قسري" و"ممارسة العنف ضد شخص ضعيف وقاصر يقل عمره عن 15 عاما".
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