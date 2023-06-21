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172 مليون دولار.. مساعدات أميركية للسودان والدول المجاورة

21
JUNE
2023
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أعلنت الولايات المتحدة يوم الثلاثاء تقديم مساعدات إنسانية إضافية تقدر بنحو 172 مليون دولار إلى السودان والدول المجاورة له التي تواجه تأثير الأزمة الإنسانية المستمرة هناك.

وقال وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن في بيان "بهذا التمويل، تكون الولايات المتحدة قد قدمت أكثر من 550 مليون دولار من المساعدات الإنسانية خلال السنة المالية الحالية إلى السودان والدول المجاورة له، ومنها تشاد ومصر وإثيوبيا وجنوب السودان وجمهورية إفريقيا الوسطى، للتعامل مع احتياجات اللاجئين والنازحين داخليا ومن تضرروا من الصراع في المنطقة".

وتعهّد مانحون يوم الإثنين تقديم نحو 1.5 مليار دولار للمساعدة في تخفيف الأزمة الإنسانية في السودان والدول المجاورة التي تستضيف لاجئين فارين من القتال، وفق ما أعلنت الأمم المتحدة.

وأفاد منسّق الشؤون الإنسانية في الأمم المتحدة مارتن غريفيث في ختام مؤتمر دولي في جنيف خصّص للأزمة السودانية: "اليوم، أعلن مانحون عن قرابة 1.5 مليار دولار للاستجابة الإنسانية في السودان والمنطقة".

وعقد مؤتمر المانحين للسودان رفيع المستوى 2023، عبر الاتصال المرئي، برئاسة مشتركة بين المملكة العربية السعودية، ودولة قطر، وجمهورية مصر العربية، وجمهورية ألمانيا الاتحادية، ومنظمة الأمم المتحدة ممثلة بمكتب تنسيق الشؤون الإنسانية "أوتشا"، والاتحاد الأوروبي، والمفوضية السامية لشؤون اللاجئين.

 

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