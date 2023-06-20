living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

لافروف: رفض الناتو تجميد الصراع في أوكرانيا يعني رغبته بالقتال

20
JUNE
2023
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

أكد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف أن منظمة معاهدة الأمن الجماعي ستكون أحد المراكز الثابتة والراسخة والفعالة لعالم متعدد الأقطاب، لافتاً إلى أن رفض حلف الناتو تجميد الصراع في أوكرانيا يشير إلى رغبته في المشاركة المباشرة، وهو ما تستعد له موسكو تماماً.

وقال لافروف خلال مؤتمر صحفي اليوم عقب مشاركته باجتماع مجلس وزراء خارجية منظمة معاهدة الأمن الجماعي في مينسك: إن “التنسيق مع منظمة التعاون الجماعي وغيرها من المنظمات الصديقة يساعد في ضمان أمن القارة الأوراسية”.

وجدد لافروف التأكيد على أن العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا ستحقق جميع أهدافها الموضوعة من قبل الرئيس فلاديمير بوتين، مشيراً إلى أن تصريح حلف الناتو بأنه ضد تجميد الصراع في أوكرانيا “يعني أنه جاهز للقتال.. ونحن نعلم ذلك.. وجاهزون للقتال”.

من جهة أخرى، أشار لافروف إلى هوس الغرب الجماعي بفكرة الحفاظ على هيمنته على الساحة الدولية وتحقيق الثقة التي “لا يمكن إصلاحها على الإطلاق”.

وحول العلاقات بين أرمينيا وأذربيجان، لفت لافروف إلى أن روسيا وضعت الأسس لتطبيع العلاقات بين الجانبين، وتم التوقيع على البيان الثلاثي الأولي بفضل جهود الرئيس بوتين.

MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2023. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
About Us Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
  • online ordering system for restaurants
  • The best online ordering systems for restaurants
    •   