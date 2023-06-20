قطر توقع اتفاقية ثانية طويلة الأمد مع الصين لتزويدها بالغاز الطبيعي

A + A -

أعلنت قطر أنها وقعت اتفاقية مع مؤسسة البترول الوطنية الصينية (CNPC) لتزويدها الغاز الطبيعي المسال لمدّة 27 عامًا، في ثاني اتفاقية طويلة الأمد مع الصين في أقلّ من عام.

وقال الرئيس التنفيذي لشركة “قطر للطاقة” وزير الدولة القطري لشؤون الطاقة سعد بن شريدة الكعبي خلال مراسم أُقيمت في الدوحة، إن بموجب الاتفاق: “ستورد قطر أربعة ملايين طن سنويًا من الغاز الطبيعي من مشروع توسعة حقل الشمال الشرقي إلى الصين على مدى 27 عامًا”، مشيرًا إلى” توقيع اتفاقية أخرى لبيع وشراء أسهم تنضم بموجبها الشركة الصينية كشريك في مشروع توسعة حقل الشمال الشرقي”، أحد جزئَي أكبر حقل للغاز الطبيعي في العالم، وفق ما نقلت “وكالة الصحافة الفرنسية”.