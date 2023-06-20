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ترامب: لهذا السبب لن تخدم إيفانكا وزوجها في إدارتي الجديدة

20
JUNE
2023
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قال الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب، الاثنين، إنه لا يريد لأبنائه أن يخدموا في إدارته "مرة أخرى"، إذا فاز بولاية ثانية في البيت الأبيض.
 
عائلة ترامب "خارج المشهد"
 
وقال ترامب لمحطة فوكس نيوز: "أعتقد أن عائلتي اكتفت من السياسة، إنه أمر مؤلم للغاية بالنسبة للعائلة. عائلتي مرت بالجحيم".
 
إيفانكا ترامب وزوجها جاريد كوشنر كانا من كبار مستشاري ترامب في البيت الأبيض، وكثيرا ما أثيرت انتقادات لأدوارهما في الحكومة.
 
وكانت هذه المقابلة هي الأولى لترامب منذ مثوله أمام محكمة فيدرالية في ميامي الأسبوع الماضي ودفع ببراءته في قضية الوثائق الفيدرالية السرية.
 
ويواجه سبع تهم جنائية فيدرالية تتعلق بأكثر من 100 وثيقة سرية تم انتشالها من ممتلكاته في منتجع مارالاغو في فلوريدا، في أغسطس.
 
وقالت إيفانكا ترامب أواخر العام الماضي إنها انتهت من السياسة ولن تكون جزءا من حملة والدها 2024. كما ابتعدت ميلانيا زوجة ترامب في مناسباته منذ إطلاق حملته الانتخابية الجديدة.
 
من سيرافق ترامب في حملته الجديدة؟
 
قال ترامب لفوكس نيوز: "سأحيط نفسي فقط بأفضل الناس وأكثرهم جدية".
 
ثم وضع قائمة بالعشرات من مسؤولي إدارته السابقين الذين يتنافسون الآن ضده أو ينتقدونه.
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